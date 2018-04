Vidéo - Marcel Tuihani veut « faire de la politique autrement »

Rédaction web avec Sam Teinaore et Jeanne Tinorua-Tehuritaua



« Le problème dans notre pays c‘est l’argent. Comme j’ai dit out à l’heure, on dirait que pour le politique, votre argent, ce n’est pas à vous, c’est à lui ! » Marcel Tuihani utilise un ton et des mots très simples.A Papara, ce mercredi, il a exposé sa vision de la politique devant quelques dizaines de personnes. La tête de liste de Te Ora Api o Porinetia n'as pas livré de promesses. Il a axé son discours sur des propositions qui parlent à tous.Sandy, une habitante de Papara, souligne :« C’est le seul des partis politiques qui a su regarder ma situation, notre situation à nous […] »La majorité des personnes qui ont suivi Marcel Tuihani dans l’aventure des territoriales a été séduite par sa vision de la politique. C’est le cas du président de l’association Tamarii Moruroa, Yannick Lowgreen. Ce dernier explique :« Marcel ne parle pas de nucléaire. Ce qui m’attire chez lui c’est sa façon de faire den la politique autrement. Il ne fait pas de promesses en l’air ! »Pour le leader de la liste, l’ordre politique habituel doit être remis en question. L’un des anciens soldats de Gaston Flosse souligne :« Chacun doit être responsable. La reconstruction de notre pays ne se fera pas avec un seul parti politique. Il se fera avec l’ensemble de la population. Dès lors om l’on fait confiance en notre population […]… »Pour tenter de convaincre les électeurs, avec son tout jeune parti, le président de l’Assemblée fait l’effort de parler tahitien dans tous ses meetings.