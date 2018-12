Vidéo - Manohiva grand gagnant du Hura Tapairu : "C’est une double satisfaction"

Rédaction web avec Tamara Sentis

"Très ému et très fier de la troupe. C’est une double satisfaction cette année, d’abord de bien terminer, mais aussi de remporter le trophée et de le rapporter définitivement au sein de la troupe.""C’était le combat tous les soirs, donc c’était une très grande surprise parce qu’il y avait face à nous de sérieux groupes qui n’ont pas démérité et qui ont aussi tout donné pour la finale.""Phénoménal, un gros travail d’équipe, déjà avec les chorégraphes, Poerava et Francky, qui ont fourni un travail exemplaire en peu de temps. Grâce aussi au compositeur, Nohorai Temaiana, et à l’auteur du thème, Yann Paa, qui ont su vite rebondir pour vite fournir les éléments aux chorégraphes afin qu’ils créent un spectacle qui a pu être transmis au public et qui est sorti vainqueur de ce Hura Tapairu 2018.""Tout à fait, même la famille, des personnes extérieures, qu’on remercie énormément. Le bureau de Manohiva, ce groupe d’amis à la base qui, au fil des années, s’agrandit. D’ailleurs, cette année, on a fait de merveilleuses rencontres qui vont forcément perdurées dans le temps, parce qu’on se rend compte qu’on est arrivés à quelque chose.""Le message que nous voulions faire passer à travers ce thème, c’était un retour aux sources. Autrefois, nos ancêtres invitaient la jeune génération qui était perdue, qui cherchait son identité, à regarder la montagne pour y retourner, parce qu’il y a des choses qui se sont perdues comme la course à flanc de coteau, la chasse au sanglier traditionnelle ; et donc à travers le spectacle, on retrouve tous ces éléments d’antan et à la fin, le message est d’inviter la population à revenir aux sources dans la vallée pour retrouver son identité culturelle.""Tout à fait. Ils se sont identifiés, ils ont bien représenté, ils ont pu transmettre le message. Et par derrière ça, il y a aussi un message de protection de la faune et de la flore de nos vallées qui est très important et on est heureux d’avoir pu transmettre ça.""C’est en pourparlers. On attend le feu vert de la chorégraphe et chef de troupe, Poerava Taea. Elle est sollicitée pour participer au Heiva, mais il y a toute une préparation financière, technique aussi à mettre en place. Mais elle sait qu’elle peut toujours compter sur les membres du bureau, qu’on sera toujours là pour la soutenir, parce qu’on croit en elle et en ses compétences. D’ailleurs, cette troisième victoire et le trophée qu’on ramène définitivement confortent ses compétences artistiques."