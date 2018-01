Vidéo : Manatua et Nalani, les premiers bébés de 2018

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette

Les premiers bébés du nouvel an se sont fait attendre aujourd’hui. A l’hôpital de Taaone, Manatua a vu le jour à 11 h 25. Ce beau petit garçon de 2, 684 kg est le premier né de Reiva et Temanava Sami de Faaa.Et à la clinique Cardella est née Nalani. Ce bébé de 2,985 kg a pointé le bout de son nez à 12 h 06. Cette adorable petite fille fait le bonheur de Turea et Lewis Guilloux originaire de Raiatea. C’est aussi leur premier enfant.Félicitions aux parents pour qui ce premier jour de l’année 2018 restera à tout jamais gravé dans les mémoires.