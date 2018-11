Vidéo - Malaise à la Hawaiki Nui va'a : le rameur va mieux

Rédaction web

Jeudi la 2e étape entre Raiatea et Tahaa a été marquée par le malaise d'un rameur de l'équipage de Rurutu Tamarii Erai Va'a.Les secours sont rapidement intervenus pour l'évacuer. La team a repris la course à 5 rameurs.Le coach avait décidé de ne pas changer de rameurs entre la première et la deuxième étape. Malgré l'expérience de ces athlètes, l'effort demandé a été trop important pour l'un d'eux. "Ils ont trop envoyé je crois. En plus ils étaient bien partis, ils étaient dans le top 10 ! (...) Cette formation n'a pas changé. C'est la même équipe qu'hier. Notre capitaine a voulu garder la même équipe. (...) ", explique un des membres de l'équipe.Ce vendredi, selon nos informations, le rameur s'est remis de son malaise. Il s'agissait d'un retour dans ce grand événement pour cet équipage de Rurutu. Leur dernière participation datait de 2007.