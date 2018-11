Vidéo - Maire Bobb Dupont incarne la lutte contre le Sida

"Il y a 20 ans, je ne me projetais pas du tout. Avec ma famille, on ne savait même pas ce qu'était cette maladie. Et surtout, quel traitement on pouvait avoir. (...) Depuis 20 ans, j'ai un compagnon qui s'appelle la trithérapie et que je dois prendre matin et soir. De plus en plus, ces traitements se sont améliorés et sont devenus moins lourds, mais cela reste une responsabilité quotidienne" poursuit Maire.



Le Sida a changé sa vie, mais la jeune femme a choisi de se battre. Elle va porter la lutte contre la maladie au fenua et à l’échelle du Pacifique : "Cela m'a offert des expériences qui n'ont pas de prix. J'ai rencontré (Bill Clinton, Nelson Mandela..., NDLR) des décideurs du monde qui œuvrent dans les communautés parfois très éloignées et avec peu de moyens. Des réunions dans un petit village aux grandes conférences aux Nations Unies, cela a été une expérience très riche". "Il faut être solide. Mairie a toutes les qualités pour mener la même vie que tout le monde : une vie saine, posée, réfléchie" confie sa mère, Tamara Bobb Dupont.