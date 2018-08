Vidéo - Maereva, enfant adoptée, en quête d'identité en Polynésie

Rédaction web avec Jessica Doucet Tuahu

Maereva n'avait que quelques jours lorsqu'elle a été adoptée par un couple de métropole. A 5 ans, elle découvre petit à petit la culture polynésienne par la danse et la musique. Elle éprouve très vite le besoin de venir en Polynésie, retrouver ses racines. Depuis, la famille a pris l'habitude de faire le voyage régulièrement. "Quand je reviens ici, je me sens chez moi. C'est comme s'il y avait toujours une partie de mon coeur qui était restée ici même si j'ai grandi en métropole. maintenant c'est une habitude, une obligation de venir tous les 4 ans pour ma construction identitaire", explique la jeune femme de 22 ans.Myriam Pradet, la mère adoptive de Maereva, est la présidente de l'association Maeva Polynésie qui regroupe des familles ayant adopté des enfants du fenua : "Maeva Polynésie c'est pour que les enfants puissent se rencontrer entre eux, qu'ils puissent tisser des liens... On aide aussi les familles adoptives qui n'arrivent pas à retrouver trace de la famille biologique (...) Nous essayons aussi que les postulants, ceux qui souhaiteraient adopter en Polynésie, n'aillent pas faire n'importe quoi (...)".Les retrouvailles avec la famille biologique de Maereva ont été émouvantes. "Ça a été très émouvant avec mon grand-père. Ma grand-mère n'était pas présente la première fois. Ça a été très émouvant. Le seul problème c'est qu'ils parlent plus tahitien que français donc la communication a été un peu dure mais le coeur y était."Maereva a même composé une chanson sur son histoire. Elle est devenue l'hymne de l'association.