Vidéo - Lors d'un show aérien, il lâche sa partenaire dans le vide

Mary et Tyce, un couple de trapézistes s'est lancé dans un numéro impressionnant : des figures aériennes au-dessus de flammes.Un numéro sensationnel réalisé sous le regard inquiet du jury et de la famille des artistes présente dans le public.Tout se déroule à merveille jusqu'à ce que Tyce se bande les yeux. Sa compagne exécute une figure. Au moment de la rattraper, la jambe de l'artiste glisse de la main de son partenaire.La trapéziste s'en sort sans égratignure. Un matelas de réception avait été installé par sécurité. Plus de peur que de mal.