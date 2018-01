Vidéo - Les tortues reviennent pondre à Moorea

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Cela ne s’était pas produit depuis 2004. Le 30 novembre dernier, une tortue verte a pondu sur la plage de Temae, à Moorea.Vers 19h30 ce soir-là, les habitants du motu de Temae ont entendu les chiens aboyer de manière inhabituelle. Dehors, ils ont remarqué quelque chose de bizarre sur la plage, près des buissons. Alain Bonno, résident, se souvient :« Quand nous nous sommes approchés, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une tortue d’une taille conséquente. »L’animal cherche à pondre. Avec les conseils de l’association Te mana o te moana, les habitants le prennent en charge.« Nous avons aidé cette tortue à aller vers un autre site où il y avait plus de sable pour qu’elle puisse creuser. Elle a finalement réussi à pondre. »Instant précieux pour les riverains de Temae. Les tortues croisent souvent le long du tombant au-delà de la barrière. Rares sont ceux qui ont la chance de les voir pondre. Vers minuit, la tortue est repartie vers la mer.Depuis, les habitants veillent au grain sur le nid. Ils se sont portés volontaire pour protéger le site contre les chiens et les hommes. L’association Te mana o te moana a organisé plusieurs conférences pour apprendre les bons gestes aux habitants. Cécile Gaspar, présidente, se réjouit d’une telle aventure. A l’avenir, avec l’aide de chacun, d’autres tortues pourraient venir pondre à Moorea. La vétérinaire expose :« On pense qu’à Moorea il y a encore des plages propices pour que les tortues viennent pondre, notamment les tortues vertes. On sait qu’historiquement elles venaient sans doute plus. Il y a des zones qui sont encore vraiment propices parce que les plages sont bien configurées et il y a peu d’habitation et de nuisances… Je pense que ça vaut vraiment le coup que l’on travaille tous ensemble pour décider quelles seraient les zones prioritaires à protéger à Moorea et que tout le monde s’y mette… »Dans l’attente d’une telle action, des centaines de tortues devraient bientôt naître sur la plage de Temae. L’éclosion est prévue entre le 19 janvier et le 7 février.