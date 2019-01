Vidéo - Les remarques sexistes de Laurent Ruquier recevant Vaimalama ne passent pas

Énième plateau télé pour notre Miss Tahiti et Miss France 2019 ce week-end. Si la belle Vaimalama a une nouvelle fois séduit par son calme et sa répartie, l'animateur Laurent Ruquier s'est quant à lui fait remarquer, et pas pour les bonnes raisons.

Les comités ont beau rappeler que les Miss doivent être belles, mais aussi avoir la tête pleine, l'image de la poupée écervelée semble être celle qui prédomine pour beaucoup.



En témoigne les remarques de l'animateur de l'émission On n'est pas couché. Dès l'arrivée de Vaimalama sur le plateau, ça fuse : "ah ça, elle sait descendre des marches, elle sait marcher sur un podium."

Arrive ensuite sur le plateau le chanteur Foé. "On va peut-être créer un couple, qui sait ? Vous avez le droit de trouver un fiancé ce soir", lance-t-il à Vaimalama. "Mon coeur est déjà pris" répond la star de la chanson pour couper court. "En coulisses, vous m'aviez dit que vous repartiriez bien avec le petit chanteur. C'est tant pis", lance Laurent Ruquier à Miss France. "Ah bon, j'ai dit ça ?" s'étonne Vaimalama victime de l'animateur improvisé entremetteur. Scène dérangeante.



Mais la remarque qui a le plus choqué les internautes, c'est celle-ci : évoquant la baisse de la natalité en France, Laurent Ruquier déclare "vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir notre Miss France. Ça devrait vous donner des idées. Voilà." Yeux écarquillés de Vaimalama.... "Relancer la natalité..." reprend-elle interloquée.



Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé :