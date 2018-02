Vidéo - Les habitants de Mataiea s'unissent contre le projet d'île flottante

La population de Mataiea est contre le projet d'île flottante et le fait savoir. Jeudi soir, Marc Collins, un des cinq associés de Blue Frontiers, la société à l'origine du projet, était l'invité de Tahiti Nui Télévision. Il a assuré que rien n'était encore décidé et que la population serait consultée en temps voulu.Au même moment à Mataiea, une réunion se préparait initiée par l'association No t’ou here ia Mataiea.Sam Amaru était présent. Il est l'auteur d'une vidéo publiée le 30 janvier sur Facebook. Dans cette vidéo, il interpelle le gouvernement. Faisant un parallèle avec les essais nucléaires qu'Edouard Fritch aurait laissé faire, il critique le projet d'île flottante. Sa vidéo a été vue plus de 76 000 fois. "J'ai des messages du Quebec, de Toulouse etc. Du monde entier", raconte-t-il au micro de Tahiti Nui Télévision.