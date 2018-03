Vidéo - Les enfants s'initient au ukulele à la Maison de la culture

​Rédaction web avec Thomas Chabrol

Pour occuper leurs vacances, des enfants âgés de 7 à 11 ans participent à 4 ateliers d’immersion pour apprendre le reo Tahiti. Le cours de percussions traditionnelles est animé par le compositeur Jeff Taneri, ancien chef d'orchestre des Tamarii Tipaerui.À quelques jours de la tentative de record du monde du plus grand nombre de joueurs de Ukulele, impossible de faire l’impasse sur cet instrument dans ce cursus. Avec leurs petites mains, ces musiciens en herbe s’initient à gratter les cordes, en apprenant le placement des doigts pour jouer un do et un sol. "Les difficultés de l'apprentissage du ukulele c'est pareil pour tout le monde. C'est aussi difficile pour un adulte que pour un enfant, c'est la transition entre le do et le sol", explique Jeff."Quand on joue, c'est joli", "c'est un peu comme la guitare et j'aime bien la guitare" : les enfants sont en tout cas enthousiastes.De la musique à la danse , il n’y a qu’un pas…l’immersion dans la culture polynésienne se poursuit avec le cours de Ori tahiti . Garçons et fille apprennent les bases essentielles avec deux professeurs diplômés du conservatoire artistique. Ces ateliers visent aussi à susciter les vocations pour que cette jeune génération s’approprie notamment la langue tahitienne.