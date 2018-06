Vidéo - Les enfants de la Fraternité chrétienne battent le pavé parisien

Rédaction web avec Carlo Carboni et Eric Dupuy

Ces jeunes se retrouvent pour la première fois au bowling et pour la plupart, c'est un rêve qui se concrétise. "Si ma maman elle me regarde, je lui dis enfin, on est au bowling. Cela me plaît beaucoup " s'exprime Tehuari. "On a un planning très serré, mais les enfants vont en garder un très bon souvenir, d'autant que la plupart n'ont jamais mis les pieds en France, sauf pour des raisons médicales." explique Patrick Nadeau, l'un des accompagnateurs.Là évidemment, pas question de mettre le nez à l’hôpital au programme : visites de Musée, le Louvres évidemment, mais aussi Picasso, la Tour Eiffel ce séjour dans le grand bain parisien c’est aussi une expérience pour faire face aux autres."Les gens, quand ils les voient, quelques uns sont choqués de les voir. Certains ont pitié de ces enfants et dès qu'ils apprennent qu'ils viennent de loin, pour eux, c'est un exploit." assure Jean-Marie Dexter accompagnateur.Et c'est en bus qu'ils parcourent la capitale, l’organisation est millimétrée, orchestrée par Célia Landré, Chef du Projet Voyage à Paris à La Fraternité Chrétienne, pour qui, c’est aussi une première dans ces conditions. "Les élèves se sont très bien fait au climat, au décalage horaire. On a toujours eu un accueil agréable et bienveillant à toutes les activités auxquelles on a participées. Tout se passe à merveille."Avant d’aller voir Mickey à Disneyland, les 24 voyageurs sont entrés physiquement dans l’œuvre du peintre Gustave Klimt. Une exposition particulièrement en vogue actuellement à Paris dont ils ne manqueront pas de raconter l’expérience, en rentrant le 3 juillet au Fenua.