Vidéo - Les collégiens de Maco Tevane réalisent un clip pour changer l’image de leur établissement

Rédaction web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua

Deux minutes de vidéos pour changer la réputation d’un établissement. Voilà le défi relevé par deux classes de 4et trois de leurs professeurs du collège Maco Tevane, à Papeete.La directrice de l’adjointe, Ingrid Neveling :« L’objectif est de permettre aux gens de Papeete qui vont devoir bientôt scolariser leurs enfants au collège de se faire une idée de nous. Souvent les gens ont eu une image négative : enfants issus de quartiers prioritaires, problème de bagarre… Mais ce n’est pas le cas, c’est injustifié. »Les élèves et leurs professeurs ont voulu communiquer de manière sincère. Ils ont tourné des scènes de la vie quotidienne en prônant les valeurs de partage et de solidarité.Tout ceci mis en musique par la chanteuse Vaiteani.Le collège Maco Tevane est classé depuis 2016 établissement numérique. Le clip a été tourné à l’aide de tablettes. Les spectateurs pourront voir le travail des élèves du 20 au 27 décembre dans les salles de cinéma et sur TNTV, à compter de ce mercredi.