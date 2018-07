Vidéo - Les collégiens à l’épreuve du brevet

Rédaction web avec Solène Barlot

Comme tous les ans, les consignes sont claires : pas de sac à proximité, pas de téléphone, pas de communication, sous peine d’être interdit d’examen pendant cinq ans. Les épreuves du brevet ont démarré lundi pour les collégiens de Polynésie française. Pour beaucoup d’entre eux c’est le premier examen de leur scolarité, mais leur principale ne semble pas inquiète pour ses élèves. Valérie Dupre-Micouleau, principale du collège de Punaauia, décrit : "Je le sens bien, ils sont bien. Ils ont été bien préparés par leur professeur. Ils ont eu deux brevets blancs dans l’année donc il n’y a pas de souci à avoir…"7h30, lundi, l’épreuve commence. Pour que les 236 élèves puissent passer leur brevet dans de bonnes conditions, une cinquantaine d’enseignants a été mobilisée. Eux aussi avaient hâte de découvrir les sujets. Après l’analyse du texte, sur le thème de la guerre, place à une dictée plutôt complexe.Laurence Blaise, professeure au collège de Punaauia explique : " Ils devraient pouvoir s’en sortir. Maintenant, c’est vrai que nous sommes de plus en plus exigeants. Il semblerait que la dictée était longue, des phrases sans fin… qui demandaient des accords et de la pertinence grammaticale. "Après le français, les collégiens ont passé les épreuves de mathématiques, d’histoire géo, de sciences, pour finir avec les langues ce mardi à 14h30. Les résultats seront rendus publics le vendredi 13 juillet en début d’après-midi.