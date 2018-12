Vidéo - Les chaperonnes de Vaimalama peaufinent leur opération de promotion

Une couronne de tiare pour Vaimalama, des sachets de vanille pour séduire les métropolitains : les grands-parents maternels mettent du cœur à l’ouvrage pour que Miss Tahiti soit la plus belle, samedi. Thaddé et Maria ne prennent pas l’avion, mais ils donnent tout ce qu’ils peuvent pour soutenir leur petite-fille.



"L’essentiel, c’est tout simplement les encouragements qu’elle va recevoir, c’est les soutiens de ceux qui vont voter, confie le grand-père de la Miss, Thaddé Hoatua. On peut envoyer toutes les fleurs qu’on veut, mais si on ne vote pas, effectivement elle ne gagnera pas."



Depuis quelques mois, une chaîne de soutien s’est formée autour de Vaimalama. Ses chaperonnes, les petites mains qui l’ont aidé dans son aventure à l’élection de Miss Tahiti, se préparent à la rejoindre. Et si Miss Tahiti se retrouve parmi les 12 finalistes, sa tante et ses amies espèrent que les voix des autres régions se reporteront sur elle.