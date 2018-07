Vidéo – Les aventures de Vik’ura en jeu vidéo

Rédaction web avec Sophie Guébel

Sensibiliser à l’environnement par le jeu vidéo : voilà le petit miracle qu’on accompli quatre étudiants de Poly 3D. La star du jeu est Vik’ura, la perruche endémique de Rimatara, menacée d’extinction. Le but du jeu est simple : ne pas se faire toucher par le rat noir, ennemi public numéro 1.Tiihiva Farnham, étudiant en troisième année à l’école Poly 3D, détaille : "Sur le téléphone, on va avoir un analogue pour déplacer le personnage. Ensuite, on pourra toucher l’écran pour faire sauter le personnage. Le but est de sauter de plateformes en plateformes et esquiver le rat…"Pour mener à bien ce projet, les jeunes gamers ont travaillé pendant trois mois. Au-delà de l’aspect interactif, ils sont convaincus des bienfaits d’une telle initiative. Wilfred Johnston est lui aussi en troisième année. Il espère qu’avec ce jeu, les plus jeunes se rendront compte de l’importance de protéger la perruche. "Cela nous concerne. Si cela peut nous permettre de sensibiliser les plus jeunes à ce petit oiseau, c’est tout bénéfique pour nous. "L’attendrissante mascotte Vik’ura est accompagnée de ses deux compères, Vik’iti et Vik’ana. C’est une nouvelle étape dans la sensibilisation des espèces en voie de disparition. Ce combat est porté par David Proia depuis plusieurs années. Le créateur de Vik’ura souligne : " Cela doit permettre de susciter chez l’enfant sa sensibilité et son attrait puisqu’il faut le rappeler, ce sont des perruches endémiques. Tenter de leur faire prendre conscience que c’est toucher au patrimoine et que nous avons un combat à mener. "Le jeu est officiellement disponible sur Android et le sera bientôt sur IOS. Vik’ura sera aussi prochainement, le personnage central d’un film d’animation.