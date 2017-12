Vidéo - Les artistes Ou Wen et Gotz se retrouvent pour une exposition commune

Rédaction web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua

Deux artistes mais une seule exposition. Jusqu’au 16 décembre, Hiro Ou Wen et Gotz exposent leurs œuvres à la salle Muriavai de la maison de la culture à Papeete.Les deux artistes et amis ont souhaité se retrouver autour d’une exposition commune pour mettre en valeur leurs pièces. Pour Gotz, c'était un souhait de longue date :« Cela fait plusieurs années que j’en parlais à Hiro. Cette année, nous avons enfin pu le faire. Il y une belle résonance dans nos œuvres. »Gotz expose des tableaux peints avec des techniques asiatiques aux côtés des œuvres de Hiro Ou Wen et de ses nacres.Pour Hiro Ou Wen, exposer avec Gotz est une très bonne idée :« C'est bien de mêler l’encre et la nacre. Je suis très emballé par ce qu’il a fait. »Plus d’une trentaine d’œuvres des artistes sont exposées. Des bijoux en nacre de Hiro Ouwen jusqu’aux paysages à l’encre de Chine de Gotz, c’est à voir jusqu’au 16 décembre.