Vidéo - Les Tikahiri à la conquête de Londres

Rédaction web avec Sophie Guébel

Direction, les origines du rock. Pour leur 5ème opus, les Tikahiri vont s’envoler pour Londres pour enregistrer leur album dans les studios mythiques Real World, fondés par Peter Gabriel.14 mètres carré d’espace de création avec une vue sur l’extérieur et sans la traditionnelle séparation entre musiciens et ingénieurs. Aroma Salmon, un des membres du groupe, explique :« C’est une très belle aventure. Nous allons être enfermés dans cet endroit : on mange sur place, on dort sur place, on travaille sur place… »Cette opportunité est possible grâce au groupe The Dandy Warhols lors du festival Blackwoostock en Nouvelle-Calédonie l’année dernière. Le départ pour Londres est prévu le 1er août. En attendant, le groupe se réunit chaque dimanche en studio pour créer ce 5ème album.Après une tournée au Japon en 2016 et une autre en Nouvelle-Calédonie l’année dernière, les Tikahiri s’apprêtent à vivre de nouvelles aventures là où de grands noms de la pop rock ont percé comme les Beattles ou encore Pink Floyd.