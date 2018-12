Vidéo – Les Polynésiens savourent encore le titre de Vaimalama

Selon vous, quelles retombées peut espérer la Polynésie de l’élection de Vaimalama ? C’est la question que nous vous posions cette semaine sur notre page Facebook. Le peu de réponses récoltées et surtout leur teneur ne laissent aucune place au doute : la population ne se projette pas encore dans les retombées éventuelles. Les Polynésiens sont aujourd’hui dans la joie, dans l’instant présent, dans l’admiration de leur Miss France, et les retombées économiques pour le pays ne sont pas leur première préoccupation.



Comme pour Rosalie, qui n’attend aucune retombée. "Ce n’est pas par intérêt qu’on a voté pour elle, écrit-elle sur notre page Facebook, mais pour le plaisir car elle est magnifique."



Certains se sont tout de même penchés sur la question, comme Noëlyn, qui voit un intérêt pour la Polynésie : "Tout d’abord des retombées évidemment économiques par le tourisme avec la promotion de la destination Tahiti auprès des Français et des étrangers, écrit-elle. Ensuite, une retombée culturelle. J’entends par là une meilleure compréhension et reconnaissance de notre culture. En ça, notre belle Vaimalama l’incarne parfaitement bien et fait honneur à l’âme polynésienne !"