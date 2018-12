Vidéo - Les Polynésiens privilégient de plus en plus les achats de Noël sur Internet

Rédaction web avec Brandy Tevero

Mais de plus en plus de Polynésiens s'orientent vers les achats en ligne aux prix plus abordables et car ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans les magasins locaux, surtout les jouets dernier cri. Les familles aux gros budgets ont tendance elles à se rendre aux États-Unis pour faire leurs achats. Tandis que celles au budget moyen se rendront toujours dans les magasins et les grandes surfaces du fenua.En Polynésie, ces cinq dernières années, la tendance reste en tous les cas bel et bien les achats en ligne. En métropole, selon une étude, près d'un Français sur deux (48%) préfère effectuer ses achats de Noël en ligne depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, afin d'échapper à la foule dans les magasins. Et 64% des interrogés apprécient la possibilité de trouver facilement des cadeaux en ligne. 76% des Français avouent gagner beaucoup de temps sur Internet, ce qui leur permet ainsi d'optimiser leur shopping de Noël.