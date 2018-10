Vidéo - Les Pockemon Crew font danser le fenua

"Pockemon car à l'époque, on était des sales gamins, on se prenait pas au sérieux à l'instar des groupes rivaux, qui prenaient souvent des noms de films un peu trop durs, qui font peur... Et nous, comme on prenait ça à la rigolade, on s'est appelé Pockemon quand le dessin animé est sorti et donc les gens ont retenu le nom !', explique Douniel, membre du crew. Ils ont une trentaine de danseurs de rue à avoir fait leurs armes dans les artères de Lyon.Créée en 1999, Pockemon Crew n’a cessé de se faire connaître en remportant des concours à travers la France, mais aussi à l’international : "On s'est surtout fait connaître avec les battles. En 2003, on a tout gagné : championnats de France, d'Europe, du monde... Et là on s'est mis dans le côté artistique avec le théâtre, l'opéra... C'est une passion avant tout et on veut transmettre nos savoir-faire dans le monde entier" précise Douniel.