Vidéo - Les Pacific business days sont lancées

Rédaction web avec Thierry Teamo

Trois thématiques articuleront ces journées d’échanges entre délégations : Le transport maritime et Aérien, le Tourisme et enfin Le Digital dans le Pacifique. Les chefs d’entreprises et autres politiques en profitent pour présenter leurs projets.Jean Ballandras, ancien administrateur des îles du Vent, est désormais secrétaire général de l'entreprise Akuo Energy spécialisée dans les énergies renouvelables. "Nous sommes présents dans les Antilles, à La Réunion et également en Nouvelle-Calédonie". C'est d'ailleurs avec la délégation du Caillou que Jean Ballandras est venu assister à l'événement Pacific business days.Akuo Energy pense pouvoir apporter des solutions à la Polynésie. "On a développé des concepts innovants de solaire, solaire avec stockage, de solaire produit sur des serres agricoles avec un gros travail sur l'agriculture, notamment l'agriculture bio, raisonnée. (...) On pense maîtriser un certain nombre de solutions qui peuvent être parfaitement pertinentes ici à Tahiti vu la dimension de l'archipel polynésien. Et donc c'est un peu dans cet esprit, avec la délégation calédonienne, que je suis ici." Les Pacific business days sont l'occasion pour les chefs d'entreprises d'échanger, de parler de leurs projets et, pourquoi pas, d'initier des partenariats.Akuo Energy aimerait s'implanter à Fidji mais aussi en Papouasie-nouvelle-Guinée. "Pour Fidji, l'approche que nous avons retenue (...) ce sont des structures, on va monter des structures sur des serres photovoltaïques. Ce sont des serres qui résistent à des cyclones. On met les panneaux sur une partie de la toiture des serres. Et en dessous des serres, on développe des programmes d'agriculture, on fait pousser des fruits, des légumes (...) et sur la toiture, on produit de l'électricité renouvelable. C'est un modèle qui nous semble très pertinent dans les îles puisque la contrainte principale dans les îles, c'est l'espace."Développer le Pacifique Sud, c’est le maitre mot de toutes les délégations. Si le bilan des Pacific Business Days sera présenté Jeudi, un premier point positif est à noter : la mobilisation est au rendez-vous.