Vidéo - Les Marquises ont fêté l'Autonomie

Rédaction web avec Solène Barlot



La commune et le comité du tourisme ont organisé des concours de reproduction de sculptures pour les hommes et de parures pour les femmes. Les trois vallées s’affrontent également dans la réalisation de fours marquisiens.Cette année une copie de tiki en pierre pour les hommes et une coiffe sont eux aussi inscrits à l’épreuve, et le repas offert à l’ensemble des personnes présentes.Une grande ronde et des chants ont clôturé cette journée de fête. Une journée qui marque également le début des festivités du “rare”, qui se poursuivront tout au long du mois de juillet.