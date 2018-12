Vidéo - Les "Kid Reporters" racontent le retour à Tahiti de Vaimalama

Les Kid Reporters, ce sont des enfants élèves en primaire et au collège qui aspirent à devenir journalistes, et qui réalisent eux-mêmes des reportages. Depuis plusieurs mois, sous la houlette de la journaliste Hélène Leroyer, les enfants âgés de 6 à 12 ans se rendent sur le terrain en dehors de leur temps scolaire, et micro en main, interviewent des personnes, avant de réaliser ensuite des vidéos.



Après avoir fait un reportage sur la Transatlantique de deux enfants, un autre sur une tortue de 190 ans au jardin botanique de Papeari, et encore un autre sur les créations des lois en Polynésie, les apprentis journalistes ont choisi Vaimalama Chaves pour leur dernier reportage.