Vidéo - Les All in One terminent l’aventure sur "un numéro parfait"

"Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et c’est la meilleure chorégraphie que l’on ait fait jusqu’à aujourd’hui. Nous retenons que le meilleur de cette aventure", écrivait le groupe All in One sur sa page Facebook, juste après la diffusion, sur M6 mardi soir, de leur prestation dans l’émission La France a un incroyable talent.Si le groupe termine son aventure parisienne en demi-finale, le spectacle qu’ils ont présenté, à quatre au lieu de sept, puisque trois d’entre eux s’étaient blessés, ne manquait pas de qualités. Le jury n’a d’ailleurs pas cessé d’en louer les mérites."Bravo les gars, je pense que vous vous êtes surpassés fois 10 de ce que vous avez fait en auditions, leur a dit, dès la fin de leur prestation, l’humoriste canadien Sugar Sammy. C’est vraiment un numéro de demi-finale. C’est à la fois un exercice cardiovasculaire, de danse, musculation, flexibilité, vous avez tout mis et vous avez changé vos costumes. Vous avez gardé le côté traditionnel et apportant un numéro moderne. Ce numéro à 4 est fantastique et n’a rien à voir avec ce qu’on a vu en auditions. On est très contents."Hélène Ségara a également abondé dans son sens. "Franchement, vous avez mis le paquet, a-t-elle déclaré. On sait et on le voit. Vous avez pris des risques pour nous, vous nous amenez le sourire à chaque fois qu’on vous voit. Vous représentez parfaitement votre île et tout ce qu’elle véhicule, tout ce qu’on aime à Tahiti."Pour Marianne James, "le numéro est meilleur encore à quatre". "Vous avez pris des risques. Le montage était nerveux, mais aussi sensuel par les blagues et le côté féminin de deux d’entre vous qui ont beaucoup bougé du popotin. Bravo d’être revenus jusqu’à nous", les a-t-elle félicités.Éric Antoine ira plus loin en s’exclamant : "Les gars, vous êtes passés en une semaine d’une chorégraphie de 7 à 4. Vous avez fait un numéro parfait ! J’avais adoré le premier numéro, j’étais convaincu encore une fois, c’est un bijou, bravo !"