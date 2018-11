Vidéo - LeadBees récompensé au concours Innovation Outremer 2018

Manon Della-Maggiora

LeadBees, le système de ruche connectée du Polynésien Kevin Besson, a reçu lundi à Paris, le 1er prix du concours Innovation Outremer 2018 dans la catégorie "Coup de coeur". Olivier Gueirard de l 'École Algora Tahiti et Élodie Draperi de GiveVision ont également été récompensés.Kevin Besson était au départ incubé chez Prism à Tahiti. Depuis presque 1 an, il a rejoint la Station F à Paris, plus grand incubateur de start up au monde. Le Polynésien a eu le temps de travailler sur son projet et surtout de le tester auprès de plusieurs apiculteurs de métropole. Des tests devaient également avoir lieu en Polynésie.Concrètement, LeadBees se présente sous la forme d'un boîtier, un capteur qui s'installe dans la ruche et relève des données : météo, taux d'humidité... Les données sont transmises à une plateforme accessible en ligne et consultable par l'apiculteur. L’apiculteur peut ainsi surveiller sa colonie à distance sans perturber ses abeilles.Kevin n'est pas le seul à développer ce type de système. Ils seraient aujourd'hui près de 40 dans le monde. LeadBees devra donc se démarquer.Le système pourrait être déployé sur le marché à Noël. Kevin vise la Polynésie, mais pas seulement. Le marché polynésien étant très restreint, il compte vendre aussi en métropole, en Europe et dans le Pacifique.Le tarif annoncé est de 139 euros soit un peu plus de 16 000 Fcfp pour le boîtier. Il sera ensuite possible de s'abonner mensuellement à la plateforme.L'année de Kevin à la Station F se termine très bientôt, mais il pourrait décider de prolonger l'expérience. Kevin a promis qu'il ferait des annonces très bientôt sur les réseaux sociaux...