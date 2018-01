Vidéo - Le sport, pour bien démarrer l’année

Rédaction web avec Tamara Sentis

Les salles de sport font le plein de nouveaux adhérents en ce début d’année. Musculation, fitness ou simple remise en forme, les Polynésiens sont nombreux à vouloir bousculer leurs habitudes en 2018 et sculpter leurs corps.Si les débuts ne sont pas toujours évidents, les établissements ont tout prévu pour que les novices ne se découragent pas.Après un an à fréquenter la salle de sport, Louise a perdu 28 kilos. Elle témoigne :« Tu fais du sport, ça donne des résultats. Je me sens bien dans mon corps, j’adore mon corps. Je me sens bien, je m’aime. »Si vous n’êtes pas encore convaincus, sachez qu’en cette période de début d’année, la plupart des salles de sport proposent des offres promotionnelles. De quoi vous décider à commencer l’année, du bon pied.