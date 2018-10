Vidéo - Le robot Atlas de Boston Dynamics, aussi agile qu'un humain...

Rédaction web

Le robot Atlas de la société Boston Dynamics ne cesse d'évoluer. On le savait capable de marcher, de courir et même de faire un salto... Il peut désormais faire du parkour.Le parkour est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce à ses seules capacités motrices, dans différents types d'environnements.Sur la vidéo publiée par Boston Dynamics, on voit Atlas sauter au-dessus d'un rondin de bois, s'appuyer sur des cubes, courir... Tout ça avec agilité et fluidité. On a dû mal à réaliser qu'il s'agit bien d'un robot...Et Atlas est loin d'être léger : le robot pèse 82 kilos et mesure 1,75 mètre. Il utilise plusieurs caméras embarquées pour se repérer dans l'espace. Un logiciel régule ses mouvements en temps réel.