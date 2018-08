Vidéo - Le premier Heiva i Los Angeles aura lieu en octobre

M.D-M Rédaction web

Les organisateurs du Heiva i Paris ont décidé de se lancer un nouveau défi : exporter l'événement aux Etats-Unis. Les premières annonces ont été faites début juin. C'est désormais officiel : le Heiva i Los Angeles aura lieu les 5 et 6 octobre au Wilshere Ebell Theater.Ken Carlter, le créateur du Heiva i Paris, nous explique qu'il a choisi Los Angeles "car c'est une ville d'adoption pour ma femme et moi. Nos carrières nous amènent à voyager constamment entre Tahiti, Paris et LA. Personnellement, c'est un rêve de gamin, la ville où tous les rêves sont possibles. Je développe beaucoup de projets là bas, également dans la musique et le cinéma. Le Heiva i LA est le premier de ces gros projets. Et après avoir porté haut les couleurs du Fenua à Paris, Los Angeles était devenue une étape logique."Déjà plusieurs participants sont inscrits : des solistes et des groupes, des Etats-Unis et d'ailleurs. "Cela va vite et le nombre de participants est limité à 140 cette année compte tenu de la capacité de ce théâtre prestigieux. Nous serions heureux qu'il y ait des troupes ou candidats de Polynésie française."La bande annonce officielle de l'événement a été dévoilée mardi sur Facebook. Les danseurs peuvent s'inscrire via : losangeles@hipsleague.comEt si vous êtes de passage à los Angeles et souhaitez assister à l'événement, vous pouvez déjà acheter vos billet en ligne.