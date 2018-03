Vidéo - Le plus grand ukulele du monde est américain

Il mesure près de quatre mètres de long. Lawrence Stump, un américain, a créé le plus grand ukulele à quatre cordes du monde. Incroyable pour un instrument qui est d’habitude petit et léger.Ce ukulele hors norme a fait son entrée dans le livre Guinness des records il y a tout juste un an.Selon le site internet du Guinness, ce géant est la réplique exacte d’un ukulele soprano commercialisable, mais 7,5 fois plus large.Lawrence Stump a eu l’idée de réaliser cet instrument après avoir aidé son fils pour un projet scolaire.Le record du monde a été enregistré lors d’un événement dans un magasin de musique, à Lansing dans l’état du Michigan. Le constructeur a démontré au public qu’il pouvait jouer de son ukulele géant, comme le demande la règlementation du Guinness.Auparavant, le record était détenu par une entreprise chinoise. Les dimensions étaient de 2,27 mètres de long, 0,85 mètres de large et 0,25 mètres de profondeur.Ce record pourra-t-il un jour appartenir à la Polynésie ?