Vidéo - Le pitch dating du Fifo, une opportunité

Rédaction web

Chaque année, le pitch dating du Fifo est le rendez-vous à ne pas manquer pour les créateurs de contenu audiovisuel. Nul besoin d'être un réalisateur confirmé pour présenter son idée à des professionnels au Fifo. Le pitch dating est ouvert à tous : association, école, particulier... En 8 minutes, le "pitcheur" présente son projet à un producteur. Et quelques fois, le pitch dating devient le début d'une grande aventure.Christophe Cordier a participé au pitch dating il y a deux ans. Cette année, son film Patutiki est en compétition. "En quelques minutes tu dois développer, montrer, vendre ton projet et c'est vrai que confronté à des professionnels, c'est ce qui permet de voir si le projet est valide ou pas. On est rentrés aux Marquises en étant porté par l'aval du monde de la profession. ça a permis de se dire qu'on était sur la bonne voie."Le pitch dating a permis à Christophe de rencontrer "des producteurs, des financeurs, des diffuseurs et on est repartis avec des documents importants. Ça a été le point de départ du projet. On est arrivés, on était à l'étape presque zéro et on est repartis avec des choses intéressantes."Le film Patutiki, l'art du tatouage des îles Marquises est diffusé ce jeudi à 18 heures au grand théâtre. Le Festival international du film documentaire océanien se déroule jusqu'au 10 février à la Maison de la culture.