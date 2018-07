Vidéo – Le pari de Rahiti Blais, dentiste à Taputapuatea

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Rahiti Blais peut à nouveau profiter régulièrement des moments en famille. Après sept années d’études en dentaire à la faculté de Bordeaux, la jeune femme de 26 ans est de retour à Raiatea. Son île natale lui a manquée. C’est pourquoi elle a décidé de venir s’y installer et d’ouvrir son cabinet dentaire au centre médical de Avera.C’est la première fois qu’une Polynésienne saute le pas. L’enfant du pays se confie : "C’est une île que j’avais à cœur de retrouver ainsi que toute la population et toute ma famille. Je ne regrette pas mon choix. C’est un métier vraiment très intéressant, très difficile, qui peut être très ingrat mais qui est très gratifiant et qui vaut le coup."Après quelques remplacements à Moorea puis au centre dentaire de Uturoa, Rahiti Blais a décidé de se mettre à son compte. C’est à Taputapuatea qu’elle a trouvé l’endroit idéal. Entre les démarches administratives et le coût du matériel, son installation n’a pas été de tout repos. La dentiste détaille :"Pour les professions médicales, il n’existe pas d’aides financières mais dernièrement, le gouvernement a voté une loi sur l’aide à l’installation des jeunes diplômés en Polynésie qui devrait entrer en application sous peu…"A force de persévérance, de sacrifices et grâce au soutien du conseil municipal de Taputapuatea, elle dispose enfin d’un espace de travail. Depuis lundi dernier, Rahiti Blais accueille ses premiers patients.