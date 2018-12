Vidéo - Le parc Aorai Tini Hau ouvre ses portes

​Rédaction web

Le public avait déjà pu découvrir le nouvel espace de Aorai Tini Hau lors des championnats du monde de va'a. Depuis, de nouveaux aménagements ont été réalisés.Le parc Aorai Tini Hau ouvre ses portes au public. Il a été inauguré ce mercredi. Les familles n'auront plus à aller jusqu'au parc Paofai. Le parc de Aorai Tini Hau se veut être un nouveau lieu de rencontre pour la côte Est. Il dispose désormais d'aires de jeux pour enfants, de matériel de sport, d'un parcours de course, de gradins, de toiles tendues, mais aussi d'un terrain de beach soccer et d'un centre nautique.Coût de l'investissement : 500 millions de Fcfp pour un espace de 2 hectares. En comparaison, le parc Paofai avait coûté 1 milliard de Fcfp pour une superficie de 4 hectares.Le parc de Aorai Tini Hau sera ouvert au public de 6 heures à 22 heures de dimanche à jeudi et de 6 heures à minuit les vendredis et samedis. L'aire de beach soccer / beach-volley sera ouverte de 6 heures à 18 heures au public. Des agents veillent à la sécurité du parc.