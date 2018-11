Vidéo: Le pandanus à l'honneur

Rédaction web avec Mata Ihorai

Les cinq mamas en compétition ce samedi matin ont eu six heures pour confectionner un chapeau, un éventail et un panier. Et pour fabriquer ces produits, ces artisanes de Fakarava, Anaa, Kauehi et Takaroa ne devaient utiliser que le Pandanus."Pour le concours, les mamas doivent confectionner un chapeau, un éventail et un panier selon leur inspiration. Pour nous, c'est aussi l'occasion de faire vivre ce savoir faire et montrer ce que les Tuamotu sont capables de produire en matière d'artisanat. Ce qui est dommage c'est que nos jeunes ne soient pas présents et se désintéressent de l'artisanat. Mais c'est à nous les anciens à les pousser à s'intéresser à cet art qui est en train de disparaître." explique Ruaragi Tahiata du comité artisanal « Te Mata Keinanga ».D’autres concours et démonstrations sont encore au programme, tout au long de la semaine prochaine. La vingtaine d’artisans des Tuamotu Gambier vous attendent jusqu’au 1Décembre dans le Hall de l’assemblée de Polynésie.