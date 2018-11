Vidéo - Le message d'Henri Burns à la jeunesse polynésienne

Rédaction web

À To'ahutu pour rencontrer des jeunes et donner un cours de lutte traditionnelle, Henri Burns a été frappé par le nombre de Polynésiens qui lui ont parlé de drogues : "On a eu l'occasion de parler avec de nombreux jeunes, de 13 à 25 ans. Et on a réalisé qu'il y a un gros problème en ce moment. Ils consomment trop de drogues dures, surtout de l'ice. Cela m'attriste beaucoup qu'ils n'aient pas conscience du danger (...) Ce n'est pas un moyen pour s'en sortir" déclare le champion tahitien dans une vidéo postée sur son compte Facebook."Encore aujourd'hui, un jeune nous a dit qu'on était plus fort en prenant de l'ice. C'est des conneries. Dans la cage, tu ne vas pas être plus fort que celui qui s'entraîne tous les jours parce que tu as pris de l'ice ! Tout est dans la tête (...) Si tu veux être un champion, il faut croire en toi, t'entraîner tous les jours et surtout ne jamais abandonner" poursuit-il.Et de conclure : "Ne touchez pas à ça. Restez toujours droit dans ce que vous faites. Vous verrez qu'un jour ou l'autre, ça va payer. (...) Avec beaucoup de volonté, vous allez réussir".