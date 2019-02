Vidéo - Le jardin d'Eden de Hinano et Sam, installés sur un motu à Ahe

Hinano et Sam vivent depuis plus de 20 ans sur ce motu reculé situé à 24 kilomètres de l’unique village de l'île de Ahe. De temps en temps, ils reçoivent de la visite de leurs proches ou encore des voyageurs de la pension de famille de leur ami Raita. Car Hinano et Sam, retraités tous les deux, ont la main verte : chez eux, tout pousse. Ils vivent dans un vrai jardin d'Eden. "Je pourrai vivre ici éternellement. Je passe la plus grande partie de mon temps dans mon jardin. J'aime beaucoup les plantes vertes, les bougainvilliers... Mais surtout, ma préférence, c'est le frangipanier. Tout ce que je peux amener et qui pousse, ce n'est que du bonheur" nous dit Hinano.



Aujourd'hui, Hinano ne vit que pour ses fleurs. Quand elle part à Tahiti -pour des raisons de santé principalement, cela lui fend le cœur de quitter son jardin secret. Son compagnon, lui, plante des arbres fruitiers. Anciens perliculteurs, ils ne croient plus en la perle et préfèrent profiter de la vie, simplement : "On a encore une ferme perlière, mais elle n'est plus en activité. Le prix de la perle a beaucoup baissé et je n'arrivais plus à m'en sortir" confie Hinano.