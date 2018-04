Vidéo - Le groupe néo-zélandais Te Vaka en concert à To’ata

A l’occasion de la coupe du monde de ‘ori Tahiti, le groupe Te Vaka a été invité pour un concert à To’ata.



Douze ans après leur première venue au fenua, le groupe de musique fondé par le chanteur et compositeur, Opetaia Foa’i, est retour.



En 2015, Te Vaka a été sélectionné par Walt Disney Pictures pour participer à la création de la bande-son du film d’animation Vaiana (Moana). Cette opportunité a ouvert plusieurs portes au groupe, déjà bien connu dans le triangle polynésien, comme l’explique Opetaia Foa’i :



« Le film Moana (ndlr : Vaiana), nous a donné l’occasion d’effectuer des concerts dans 40 pays. Nous avons fait plusieurs tournées pour promouvoir également notre culture. […] Ce qui me touche le plus, c’est lorsque le public chante les chansons dans les langues polynésiennes d’origine. »



Mais donner un concert lorsque l’on fait partie de la grande famille Disney n’est pas chose aisée.

« Ce qui est difficile, c’est de choisir parmi la centaine de chansons qu’on a, surtout depuis le film. Nous avons celles de Te Vaka mais aussi et surtout celles de Moana qu’on doit interpréter », ajoute Opetaia Foa’i.



Vendredi et samedi prochains, Te Vaka promet d’interpréter des titres inédits outre les célèbres chansons du film « Vaiana ». Opetaia Foa’i garantit que le public sera surpris. « Ce sera un concert formidable, avec de nouveaux sons, de nouvelles danses. »