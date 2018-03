Vidéo - Le groupe Mega Five poursuit ses visites aux îles Sous-le-Vent

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Le travail de promotion de l’association Taste of Tahiti en Californie a porté ses fruits.Il y a quelques jours, le groupe Mega Five était en visite à Raiatea. Le but était de faire un état des lieux des infrastructures hôtelières de l’île et de discuter avec les élus.En février, les investisseurs avaient participé à plusieurs réunions avec la population de Huahine. Ils prévoient d’investir sur le site de l’ancien Sofitel du motu Maeva.A Uturoa, la maire, Sylviane Terooatea espère que les Américains auront les mêmes projets.« Uturoa doit se développer dans le tourisme. Aujourd’hui, nous avons les investisseurs qui sont vraiment intéressés. J’espère que l’ouverture de l’hôtel se fera ici. »Depuis la fermeture de l’hôtel Havaiki Nui la fréquentation touristique a baissé. La réouverture d’un hôtel permettrait d’améliorer l’économie de la commune.Le groupe Mega Five se dit prêt à investir dans à Raiatea comme à Huahine, tout dépendra des négociations.