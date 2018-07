Vidéo - Le "générique" de l'équipe de France fait le buzz

Rédaction web

La vidéo a été vue plus de 800 000 fois, et partagée par près de 64 000 personnes sur Twitter. Axel ( @Axelfoloeil ), un jeune twittos français amateur de vidéos, a présenté l'équipe de France en imitant le générique de la série Friends.En personnages principaux, on retrouve Kyllian Mbappé, Benjamin Pavard, Antoine Griezmann, ou encore le capitaine de l'équipe Hugo Lloris. Un montage ingénieux qui a beaucoup amusé la twittosphère, à quelques jours de la finale de la Coupe du monde.