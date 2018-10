Vidéo - Le digital au cœur du 4e Forum des formations et métiers du Tourisme

Cette nouvelle édition du Forum des formations et métiers du Tourisme qui aura lieu le lundi 22 octobre à la Présidence de la Polynésie sera placée sous le signe du digital et de la régionalisation. Ce 4e forum est parrainé par Hinatea Colombani, fondatrice de l’entreprise 'Arioi Expérience (plateforme d'e-learning), située à Papara.La partie Forum se déclinera en 4 pôles : Formation et Emploi, Métiers, Créations d’activités, et enfin le pôle numérique. Quatre ateliers seront proposés : "Business Networking" qui présentera le réseau social de recrutement Linkedln, "grooming et coaching" sur comment soigner son image pour un entretien d’embauche. Le troisième atelier sera consacré au conseil à l’élaboration d’un business plan et au parcours du porteur de projet. Le Lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti tiendra un stand de présentation des savoir-faire de l’établissement et de ses élèves.Nouveauté cette année : des "Tere Faati des métiers" (visite en truck) seront organisées en partenariat avec Tahiti tourisme. Trois itinéraires consacrés à la découverte des structures touristiques et à la rencontre des professionnels directement sur le lieu de travail sur la côte Est, puis sur la côte Ouest et le centre-ville, seront proposés au public du Forum.