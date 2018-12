Vidéo - Le chanteur Tom Frager soutient Miss Tahiti

"Les Tahitiens ont été les premiers à soutenir la chanson à l'époque, c'est là-bas qu'elle a commencé à cartonner. Donc là, c'est à mon tour de vous soutenir" explique le champion de surf en Guadeloupe et chanteur à succès de "Lady Melody", qui a affirmé son soutien à notre Miss Tahiti dans une vidéo publiée sur Facebook.Vaimalama Chaves peut également compter sur le soutien de ses chaperonnes qui s'envoleront très bientôt pour la métropole afin de la soutenir. Emehe Dezerville (1re Dauphine), Tihina Ropiteau (Miss Heiva) et Ravahere Munoz-Lucero (lauréate du prix coup de cœur du jury), sont de leur côté déjà arrivées en France où elles font la tournée des grandes villes en distribuant monoï, tiare et cartes postales, et en invitant les habitants à voter pour notre Miss Tahiti.Après Paris, elles sont parties à Toulouse où elles en ont profité pour faire des séances photo avec l'avatar de Vaimalama. Elles iront ensuite à Lyon et à Lille.