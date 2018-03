Vidéo - Le champion Mike Fanning a annoncé sa retraite

​Rédaction web

Mike Fanning arrête la compétition. Son sponsor Rip Curl a diffusé une vidéo annonçant la retraite du champion. Sur Instagram, l'Australien a diffusé un long message : "J'ai décidé que le Rip Curl Pro Bells Beach sera mon dernier événement en tant que concurrent à temps plein des championnats de la Ligue mondiale de surf." Il explique qu'il a "besoin d'un nouveau défi. J'aime toujours la compétition, mais je n'arrive plus à trouver la motivation et le dévouement nécessaires pour concourir pour les titres mondiaux."Triple champion du monde de surf, Mike Fanning est aussi connu pour avoir échappé à une attaque de requin en pleine compétition en 2015. L'attaque a été filmée et diffusée en direct lors de la finale du J-Bay Open en Afrique du Sud. Mike Fanning s'en est sorti sain et sauf, mais a gardé un traumatisme. Il a finalement fait son retour à J-Bay l'année d'après.