Vidéo – Le brevet d’initiation aéronautique permet aux jeunes de prendre leur envol

Rédaction web avec Brandy Tevero et Laure Philiber

Le calme règne, le mercredi après-midi, au lycée Paul Gauguin. L’établissement s’est vidé de ses occupants… à quelques exceptions près. Au premier étage d’un bâtiment, une dizaine d’élèves sont encore en classe. Mais ils ne sont pas réunis pour des cours de mathématiques, de français ou d’histoire. Ils constituent le pôle aéronautique du LPG.« Je voudrais faire mon métier dans ce domaine. Le BIA c’est déjà une première approche. »Pour leur première année de formation, ils préparent le Brevet d’initiation Aéronautique, le tout premier diplôme national dans le domaine de l’aviation.Cédric Le Ballois, le professeur explique :« On parle d’histoire, de spatial, on se déplace sur les lieux… Le but est d’acquérir ces notions communes qu’on a en aéronautique. »La formation auprès de Cédric se tient sur deux ans. Après obtention de leur brevet, ces jeunes continuent l’apprentissage pour décrocher cette fois, le PPL théorique, la licence de pilote privée. A ce stade, les apprentis pilotes sont déjà à même de prendre les commandes de leur petit appareil.Kahaia Maitere souhaite devenir pilote. La jeune polynésienne se voit déjà aux commandes d’un avion de ligne mais pour l’instant, elle fait ses armes à bord des petits pipper.Le domaine de l’aéronautique offre de nombreuses opportunités dans le monde. Cédric Le Ballois estime que cette situation devrait durer encore une dizaine d’année alors il encourage ses élèves dans cette voie. Encore faut-il que les parents le veuillent aussi car pour devenir pilote, il faut aussi passer beaucoup de temps dans les airs et cela bien entendu, coûte aussi beaucoup d’argent.