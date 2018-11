Vidéo - Le Rotary veut mobiliser contre la polio

Rédaction web

Le Rotary Club de Papeete organisait mardi des actions de sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale de la poliomyélite. Des stands d'information ont été installés à Papeete pour informer la population sur la maladie mais aussi sur les actions du Rotary club.La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Depuis les années 60 cette maladie peut être prévenue grâce à des vaccins efficaces, rappelle l'institut Pasteur. Un programme mondial visant à éradiquer la maladie par la vaccination a été lancé sous le contrôle de l’OMS. Le Rotary participe dans le monde entier à la sensibilisation des populations.En 2015, 74 cas ont été recensés dans trois pays considérés comme endémiques : le Nigéria, le Pakistan et l'Afganistan. En 1988, 350 000 cas de polio étaient recensés dans le monde. La maladie est donc en net recul. "C'est la plus grosse bataille qu'on est en train de gagner. C'est pour ça que tous les ans au mois d'octobre, nous célébrons la journée mondiale de la lutte contre la polio", explique Patrice Beuscher président du Rotary Club Papeete.La Polynésie n'est pas concernée par la polio mais "on peut très bien aider les pays pauvres par l'intermédiaire du Rotary pour fournir des vaccins à ces populations", note le docteur Jean-Yves Boissin.