Vidéo - Le Magic circus of Samoa annonce son retour en Polynésie

Sur sa page Facebook, le Magic circus of Samoa annonce son grand retour en Polynésie. Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea et Huahine seraient au programme de la tournée parrainée par Grey investment Group.Le cirque promet plus de deux heures et demi de comédie, un tout nouveau show et de fabuleux numéros.Aucune date précise n'est pour l'instant donnée. Déjà en juin, le cirque parlait de son retour au fenua. Les choses semblent se préciser. Le cirque explique sur sa page qu'il sera en représentation en Polynésie "avant Noël".La dernière tournée du cirque en Polynésie s'est déroulée en 2013.