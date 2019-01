SOCIÉTÉ

Vidéo - Le Magic Circus of Samoa de retour à Raiatea

Jeudi 17 Janvier 2019 à 10:13 | Lu 325 fois

LOISIRS - Cela faisait 12 ans que le Magic Circus of Samoa n’était plus revenu à Raiatea. La troupe d’acrobates, de jongleurs et de contorsionnistes a remporté un tel succès qu’ils ont décidé de prolonger leur séjour sur l’île sacrée, pour le plus grand bonheur de ses habitants.

