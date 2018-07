Vidéo - Le Heiva continue à Vairao

Rédaction web

Tairapu fait son Heiva. Après To'ata, les groupes vous donnent rendez-vous à Vairao. Deux soirées de Heiva sont organisées vendredi et samedi à la salle omnisports de la commune.Vendredi, les spectateurs pourront voir ou revoir les prestations de Pupu himene et pupu ori tamarii Vairao.Pupu himene tamarii Vairao a remporté le 3e prix en ute are'are'a. Pupu ori tamarii VairaoSamedi, Heikura Nui et Toahotu Nui se produiront à leur tour. Ces deux groupes ont participé au Heiva i Tahiti en catégorie professionnelle, Hura Tau.