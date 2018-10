Vidéo - Le Hawaiien Willie K enflamme la Toile avec sa version de l’hymne national américain

Rédaction Web avec Hawaii News Now

Willie K est un chanteur hawaiien aux multiples récompenses, bien connu et apprécié dans son archipel. Au cours de sa carrière, il a joué pour tout type de public, des soirées intimistes sur son île de Maui aux concerts à guichet fermé dans les plus grandes salles d’Europe et autour du monde.Jouer au Aloha Stadium de Oahu avant un match de football américain de l’équipe de l’Université de Hawaii contre celle du Nevada n’était donc pas exceptionnel en soit, il avait d’ailleurs déjà reçu une standing ovation lors de sa première performance au Hula Bowl, une compétition universitaire de football américain, dans les années 1990.Ce qui était en revanche exceptionnel lors de sa performance du week-end dernier en ouverture de match, c’est sa version "island style" du "Star-Spangled Banner", l’hymne national américain, juste accompagné de son ukulele et de sa puissante voix. Il a ébloui la foule présente, mais aussi de très nombreux internautes. La vidéo de sa performance a été vue plus de 2 millions de fois en l’espace de quelques jours.Une belle reconnaissance pour celui qui a révélé plus tôt cette année qu’il luttait contre un cancer des poumons. Malgré les lourds traitements, il a refusé de mettre la musique de côté. Et en voyant sa performance, on ne peut que lui donner raison.