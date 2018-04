Vidéo - Le Grand casting : dernière ligne droite avant la finale

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Naea Bennett

Ils rêvent de chanter sous les projecteurs et de décrocher leur ticket pour l’émission The Voice en métropole. Ce jeudi, les derniers candidats sont venus passés les auditions du Grand casting. Xavier Vergès, le directeur, a parcouru différentes îles pour trouver 60 talents.« J’ai déjà sélectionné presque 20 candidats pour la finale qui aura lieu le 23 juin pour le casting The Voice Kids et adultes », explique Xavier Vergès. « Je suis content parce que j’ai eu de belles surprises sur Papeete, quatre sélectionnés sur Bora Bora, deux sur Raiatea dont une de Huahine et quelqu’un de Moorea. »Des Polynésiens de tous les âges sont venus tenter leur chance. Sélectionnés pour la finale duv 23 juin, ils auront une semaine pour s’y préparer en mai. Xavier Vergès sera là pour les coacher.A l’issue de la finale, le directeur de casting de l’émission The voice fera un choix. Celui de retenir ou pas, un ou plusieurs talents polynésiens pour participer aux auditions à l’aveugle en Métropole. Xavier Vergès explique :« Si j’ai bien fait mon travail, il y aura certainement des billets pour la France. S’il a un coup de cœur, il y a quelqu’un qui part. S’il n’a pas de coup de cœur, il n’y a personne qui part. »