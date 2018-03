Vidéo - Le Fare Nati pour développer des pédagogies alternatives

Rédaction web avec Sophie Guébel

Le « Fare Nati » a pour objectif de favoriser le développement de pédagogies alternatives, fondées sur l’interactivité, la créativité et bien sûr le numérique.Lancé en 2016, le Fare Nati a été financé par l’ESPE, l’Université de Polynésie et l’État. Il devient aujourd’hui le premier espace de découverte, de formation et d’expérimentation autour des outils du numérique en Polynésie.Il se veut ouvert aux professionnels et à tous les acteurs de l’éducation.